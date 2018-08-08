Мадуро рассказал о целях устроивших на него покушение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, на которого было совершено покушение, заявил, что злоумышленники хотели погрузить страну в насилие, сообщает РИА Новости.

"Они пытались не только убить нас, убить президента, но и убить страну, мир, демократическую идею, наполнить насилием политическую и социальную жизнь Венесуэлы", – сказал Мадуро в эфире местного телеканала.

Президент назвал произошедшее терактом. Он показал фуражку военного, пробитую зарядом дрона, и металлический шарик со следами крови.

По словам Мадуро, действовали две группы террористов. Первых подозреваемых задержали уже через 10-15 минут после покушения.

Также удалось вычислить финансистов и организаторов нападения. Мадуро обратился к гражданам оказать помощь в поимке остальных злоумышленников.

В причастности к покушению президент Венесуэлы обвинил одного из лидеров оппозиции Хулио Борхеса и депутата Национального учредительного собрания Хуана Рекесенса.

Кроме того, Мадуро призвал власти США и Колумбии поделиться имеющейся информацией о произошедшем.

Покушение на президента Венесуэлы совершили 4 августа. Ликвидировать Мадуро планировалось с помощью нескольких дронов, начиненных взрывчатыми веществами.