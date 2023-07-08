Конгрессмены США выступили против передачи Украине кассетных бомб

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Девятнадцать американских конгрессменов выступили против передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление членов Конгресса США.

"США… привержены лидерству в области защиты прав человека. Эта приверженность должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые … несут серьезные риски для гражданского населения", – говорится в заявлении конгрессменов.

Также там отмечается, что поддержка Украины не должна подрывать усилия Штатов по продвижению прав человека в мире.

Накануне США объявили, что кассетные боеприпасы войдут в состав нового пакета помощи Украине. Замглавы минобороны страны Колин Кол подчеркивал, что эта мера якобы не нарушает ограничений конгресса.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская сторона выступает за укрепление механизмов, которые препятствуют созданию биологического и токсинного оружия.

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