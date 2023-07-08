Обещания Киева минимизировать риск от кассетных боеприпасов для жителей нулевые – Пушилин

Фото: AP Photo/Leo Correa

Обещания Украины применять кассетные боеприпасы с минимальными угрозами для мирного населения ничего не значат, заявил ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он назвал оксюмороном киевские гарантии Вашингтону, что кассетные снаряды будут использоваться аккуратно.

Как можно использовать аккуратно оружие, которое является неизбирательным? А цена любым украинским обещаниям не применять эти боеприпасы против мирного населения, будь то письменным или устным, – ноль", – добавил он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга подтвердил, что американская сторона передаст украинской армии кассетные боеприпасы. По его словам, Киев в письменном виде гарантировал, что будет снижать угрозы при применении таких снарядов.

По словам американского президента Джо Байдена, решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было принято из-за того, что и у Киева, и у США заканчивались обычные снаряды.

Пентагон объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов