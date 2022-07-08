Россия применила вето в СБ ООН по резолюции Запада о помощи Сирии

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Россия использовала вето при голосовании в Совете безопасности ООН по вопросу западного проекта резолюции о трансграничной помощи Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Подготовленный Ирландией и Норвегией документ предусматривал продолжение действия механизма до июля 2023 года. Все остальные члены Совбеза поддержали проект, воздержался Китай.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западный проект резолюции игнорировал интересы Дамаска. Он также отметил, что США пытаются ввести мировое сообщество в заблуждение по вопросу о данном документе.

По мнению дипломата, странам Запада не хватило умения договариваться в вопросе трансграничной помощи Сирии. Полянский добавил, что действие нынешнего механизма может быть полностью прекращено.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что состав Совбеза ООН необходимо расширить, включив в него страны Азии, Африки, Латинской Америки. По мнению дипломата, включение Японии и Германии не даст возможности изменить внутренний баланс.