Экс-помощник Рейгана призвал Байдена пойти на сделку с Путиным

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США стоит пойти на сделку с Россией, так как изоляция и конфронтация с ней вряд ли сделает мир безопаснее. Такое мнение в своей статье выразил обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

Он обратил внимание, что сближение Москвы и Пекина не идет на пользу Вашингтону.

"Он может поехать в Россию в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии. – Прим. ред.) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно", – отметил обозреватель.

По мнению Бэндоу, лидерам стран важнее всего договориться о невмешательстве в выборы, а также о запрете операций в киберпространстве.

Также эксперт указал на необходимость прекращения расширения НАТО. Он выразил уверенность, что вступление в Альянс Грузии и Украины не входит в интересы США.

В заключение специалист порекомендовал главам двух государств пойти на какой-либо торг, например в области борьбы с терроризмом или по вопросу отношения к нескольким ближневосточным и латиноамериканским странам: Кубе, Венесуэле, Сирии, Ливии и другим.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня. Предполагается, что главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

По предварительной информации, на время проведения женевского саммита, в рамках которого состоится встреча двух лидеров, может быть закрыто воздушное пространство над Женевой. Данная мера прорабатывается.