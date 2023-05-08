Вашингтон обвиняют в атаке на Кремль из-за неумелой политики Байдена – экс-аналитик ЦРУ

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Подозрения со стороны всего мира в том, что Вашингтон причастен к атаке беспилотников на Кремль вызваны неумелым руководством президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Фред Флейц, сообщает Newsmax.

Экс-аналитик считает, что Байден не обладает качествами, которые требуются от мирового лидера. Помимо этого, нынешний президент США не способен правильно преподносить информацию, считает Флейц.

Он рассказал, что во время интервью, которое он давал ближневосточной телекомпании, был проведен опрос, согласно которому свыше 80% зрителей сочли американские власти организаторами атаки на Кремль.

При этом сам Флейц отметил, что если целью атаки было покушение на президента России Владимира Путина, то спланировавшие и осуществившие это – настоящие дураки.

В ночь на 3 мая украинские силы попытались атаковать Кремль с помощью беспилотников. Оба БПЛА были сбиты военными, при этом никто не пострадал. Сообщалось, что Путин в это время был в своей резиденции в Ново-Огарево.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к атаке. Он заявил, что украинские силы сражаются только на своей территории.

В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина