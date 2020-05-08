Марат Хуснуллин возглавил наблюдательный совет "Автодора"

20:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин назначен председателем наблюдательного совета государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщает Агентство "Москва".
По словам Хуснуллина, в числе первоочередных задач для поддержки и развития экономики – строительство и прежде всего развитие транспортной инфраструктуры. Дорожные работы продолжаются, в том числе на таких знаковых объектах, как Центральная кольцевая автодорога, заявил зампредседателя правительства.
Вице-премьер отметил, что строительство транспортной инфраструктуры станет одной из основных мер, позволяющих вывести экономику из ситуации, сложившейся в связи распространением коронавируса.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительные работы непрерывного цикла на период действия режима повышенной готовности не приостанавливаются. Это касается в том числе возведения метро, добавил он.
По словам вице-мэра, продолжаются проходка перегонных тоннелей, монолитные работы, разработка грунта и укрепление котлованов под будущие станции. Глава Стройкомплекса подчеркнул, что все подрядчики соблюдают новые правила, принимаются меры в соответствии с рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции.
С 6 мая на некоторых объектах в Москве возобновлен ремонт несущих конструкций. С 12 мая к работе приступят все строительные и промышленные предприятия. На рабочие места вернется порядка 200 тысяч сотрудников, впоследствии их число вырастет до 500 тысяч.
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