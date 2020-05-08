Китай готов вместе с РФ отстаивать итоги Второй мировой войны – Си Цзиньпин

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Председатель КНР Си Цзиньпин в телефоном разговоре с Владимиром Путиным сказал, что Китай намерен вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать справедливость в мире, сообщает ТАСС.

"Являясь основными державами – победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, КНР и РФ несут на своих плечах задачу отстаивания глобального мира, на наши страны возложена особая миссия – содействовать развитию и прогрессу человечества", – заявил китайский лидер.

Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом.

Президент РФ в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что попытки переписать историю Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться. Он привел в пример резолюцию, принятую сеймом Польши, согласно которой вина за развязывание войны в равной степени лежит на Германии и СССР.