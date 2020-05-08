Власти Грузии отозвали посла из Киева из-за назначения Саакашвили

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Грузинские власти отзывают своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины, сообщает RT.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что ситуация с назначением лица, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой, на украинский должностной пост ставит вопросы, которые нужно обсудить.

При этом он отметил, что страна не рассматривает возможность разрыва дипотношений с Украиной или пересмотра стратегического партнерства.

Михаил Саакашвили получил новый пост на Украине



Ранее Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине. Указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Президент выразил надежду на то, что Саакашвили сможет "придать импульс Национальному совету реформ" и поможет с важными изменениями в стране.

Заместителем председателя исполнительного комитета реформ назначен Александр Ольшанский.