Министр здравоохранения РФ посетил медучреждения Запорожской и Херсонской областей

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко посетил медицинские учреждения Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве уточнили, что Мурашко посетил Мелитопольскую областную больницу, Мелитопольский областной родильный дом и Геническую центральную районную больницу.

"(Министр. – Прим. ред.) ознакомился с работой учреждений здравоохранения, пообщался с медицинскими работниками и пациентами", – уточнили в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Мурашко обсудил с председателем правительства Запорожской области Антоном Кольцовым и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко планы и проблемы, которые необходимо решить.

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