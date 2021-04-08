Зеленский прибыл в Донбасс в рамках рабочего визита

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донбасс. Он намеревается посетить позиции украинских военных, передает офис лидера страны.

"Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники", – цитирует ТАСС сообщение.

Уточняется, что в рамках визита запланирована встреча с украинскими военнослужащими.

В конце февраля осложнилась ситуация в Донбассе, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.

При этом с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают запрет ведения огня, размещения вооружения и наступательных действий.

Согласно Минским соглашениям, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня и должны действовать до полного урегулирования конфликта.

