В ГД оценили возможность новых санкций США против "Северного потока – 2"

Фото: AP/Jens Buettner/dpa
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал сообщения о том, что США готовят новые санкции против проекта "Северный поток – 2". Об этом сообщает RT.
Депутат подчеркнул, что подобные решения идут вразрез с заявлениями ряда американских политиков о готовности наладить конструктивные отношения с РФ.
"Я считаю, что необходима абсолютная симметричность, в том числе и в введении санкций, аналогичных тем, которые вводятся против наших физических лиц", – заявил Гутенев.
По его словам, нет сомнений в том, что газопровод будет построен вне зависимости от американской позиции.
"Реализация "Северного потока – 2" зависит от нашей политической воли и от политической воли наших партнёров, в первую очередь Германии, которая в последние годы все более активно обретает политическую субъектность, независимость", – подчеркнул депутат.
Накануне Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток – 2". При этом источник в администрации США указал, что окончательное решение еще не принято. Пакеты санкций представят конгрессу в мае. Финальное решение будет принимать президент США Джо Байден.
Ранее способное достроить "Северный поток – 2" судно "Академик Черский" прибыло к месту укладки газопровода. Готовность проекта оценивают на 95%. Осталось уложить около 121 километра (5%) от его общей протяженности.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: