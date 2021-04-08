В ГД оценили возможность новых санкций США против "Северного потока – 2"

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал сообщения о том, что США готовят новые санкции против проекта "Северный поток – 2". Об этом сообщает RT.

Депутат подчеркнул, что подобные решения идут вразрез с заявлениями ряда американских политиков о готовности наладить конструктивные отношения с РФ.

"Я считаю, что необходима абсолютная симметричность, в том числе и в введении санкций, аналогичных тем, которые вводятся против наших физических лиц", – заявил Гутенев.

По его словам, нет сомнений в том, что газопровод будет построен вне зависимости от американской позиции.

"Реализация "Северного потока – 2" зависит от нашей политической воли и от политической воли наших партнёров, в первую очередь Германии, которая в последние годы все более активно обретает политическую субъектность, независимость", – подчеркнул депутат.

Накануне Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток – 2". При этом источник в администрации США указал, что окончательное решение еще не принято. Пакеты санкций представят конгрессу в мае. Финальное решение будет принимать президент США Джо Байден.

Ранее способное достроить "Северный поток – 2" судно "Академик Черский" прибыло к месту укладки газопровода. Готовность проекта оценивают на 95%. Осталось уложить около 121 километра (5%) от его общей протяженности.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

