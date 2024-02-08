Совбез РФ назвал ожидаемым решение Швеции прекратить расследование по "Северным потокам"

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Замсекретаря российского Совбеза Юрий Коков назвал неудивительным решение прокуратуры Швеции прекратить расследование теракта на "Северных потоках", сообщает ТАСС.

По его словам, все усилия западных стран изначально были направлены на сокрытие реальных обстоятельств этой диверсии.

"Ведь главная их цель с самого начала так называемого расследования была и остается – сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего, чтобы не были установлены истинные заказчики и исполнители этой беспрецедентной террористической акции", – отметил он.

Ранее прокуратура Швеции решила завершить расследование терактов на "Северных потоках". В ведомстве это объяснили тем, что саботаж не был направлен против интересов Стокгольма. Кроме того, шведская сторона не причастна к саботажам на газопроводах, подчеркнули в прокуратуре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Швеции примечательным. Он уточнил, что ему интересно, как подойдут к расследованию в Германии. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила решение шведской стороны страхом раскрыть правду.

В свою очередь, спикер ГД Вячеслав Володин выразил мнение, что Швеция закрыла расследование взрывов из-за вступления государства в НАТО.

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