Умер первый премьер-министр Польши Ян Ольшевский

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Экс премьер-министр Польши Ян Ольшевский умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило Польское телевидение.

По информации СМИ, несколько дней назад Ольшевский попал в больницу после потери сознания.

Яна Ольшевского избрали в Сейм в 1991 году. Он участвовал в работе комиссии по подготовке новой Конституции. Вскоре после выборов президент Лех Валенса предложил Ольшевскому возглавить правительство.

Ольшевский был адвокатом, защищавшим оппозиционеров в период Польской Народной Республики. Он дважды избирался депутатом Сейма и был советником президента Леха Качиньского.