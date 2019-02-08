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10:28

Совет Европы будет укреплять гражданское общество на Украине

политика за рубежом

10:28

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Фото: depositphotos/mariakarabella

Совет Европы наймет консультантов, которые будут способствовать укреплению гражданского общества на Украине. Соответствующий тендер опубликовала пресс-служба организации.

"От подрядчика требуется при необходимости предоставлять по запросу Совета Европы консультации с учетом национальной специфики по различным аспектам участия гражданского общества в процессе принятия решений, защиты и развития пространства гражданского общества", – приводит RT текст документа.

Тендер является частью проекта Совета Европы "Продвижение гражданского участия в демократическом принятии решений на Украине". Проект будет длиться до 31 августа 2020 года. Его цель – "укрепление коммуникационного потенциала негосударственных организаций и органов государственного управления".

В рамках проекта на Украине будут проводиться семинары и другие мероприятия для негосударственных организаций. Проект будет нацелен на формирование "нового подхода к принятию политических решений благодаря большей открытости правительства и профессионализации форматов совместного принятия решений и коммуникаций". На эти цели будет выделено 480 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что принятый депутатами Верховной рады закон о недопуске наблюдателей из России на Украину подвергает сомнению деятельность миссии ОБСЕ, обеспечивающей наблюдение за выборами. Так заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

политика за рубежом

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