ТАСС: спецназ оттесняет участников митинга в Тбилиси с проспекта Руставели

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Спецназ Грузии при помощи водометов оттесняет протестующих с проспекта Руставели в центре Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

Силовики направились от прилегающей к парламенту территории, оттесняя участников митинга, в результате чего протестующие вынуждены отходить на прилегающие улицы.

Многие при этом не решаются продолжать движение по проспекту, поскольку на другом его конце выстроен еще один кордон спецназа.

Сотрудники полиции также массово задерживают участников акции протеста. Задержания начались после того, как митингующие несколько раз выстрелили пиротехникой в мобилизованных около парламента правоохранителей.

Ранее стало известно о четырех задержанных на митингах в Грузии россиянах. Дипломаты РФ сообщили, что информации о гибели российских граждан или причинении кому-либо из них серьезного вреда здоровью не поступало.

Новая волна массовых протестов в Грузии началась после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года.

Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с правоохранителями. Ночью 1 декабря спецназ взял под контроль площадь перед грузинским парламентом.

В МИД РФ назвали происходящее в Грузии внутренним делом страны. Между тем в Кремле пообещали установить личности задержанных на митингах в Грузии российских граждан.