США расширили список санкций по Ирану и Сирии

Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС

Министерство финансов США включило в список санкций 15 человек из Ирана, Сирии и Уганды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что список расширили из-за нарушений прав человек и репрессивных действий против граждан, политических оппонентов и мирных протестующих.

Ранее сообщалось, что власти США представили проект оборонного бюджета страны без санкций по суверенному долгу России. В сентябре палата представителей в рамках проекта оборонного бюджета приняла законодательную инициативу, предполагающую запрет для американцев на покупку или продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое РФ вмешательство в американские выборы.

