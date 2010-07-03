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Политика

00:05

Матвиенко возмутилась импортной петрушкой

политика экономика

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила негодование из-за низкой активности Минсельхоза РФ по решению проблем в отечественном семеноводстве.

"По семеноводству просто катастрофа... Почему Министерство сельского хозяйства занимается этим без "энергетики"? С 90-х годов полностью загубили отечественное семеноводство", – цитирует ее "Интерфакс".

Матвиенко обратила внимание, что в сфере семеноводства Россия сильно зависит от зарубежных поставок. "Когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне сказали, что петрушка, укроп и салат – это тоже импортные семена, вот это меня правда добило", – подчеркнула она.

Спикер СФ призвала Минсельхоз "бить в набат" и разрабатывать план по развитию отечественного семеноводства. Она отметила, что это очень острая тема и от Минсельхоза ждут конкретных действий.

По данным экспертов, сейчас зависимость сельского хозяйства в России от импортных семян составляет от 30% до 90% (в зависимости от вида растений).

6 декабря Матвиенко также раскритиковала Минэнерго за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии. По ее словам, после апрельского совещания не был подписан ни один нормативный акт.

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