Лавров указал Тиллерсону на недопустимость "вербовочных подходов" со стороны США

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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели встречу на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

В ходе переговоров российский дипломат указал на недопустимость давления на российские СМИ и дипломатов в США, включая попытку вербовочных подходов со стороны американских спецслужб, сообщает "Газета.ру".

На встрече Лаврова и Тиллерсона планировалось обсудить ситуацию вокруг КНДР, Сирии и Украины.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что будет "пытаться встретиться" с главой МИД РФ Лавровым в Вене. Он намерен обсудить вопрос с политическими заключенными.