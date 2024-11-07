Глава политбюро талибов Шахин: движение надеется на улучшение отношений с США

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Движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) надеется, что улучшение отношений с США, возможное при победившем на выборах республиканце Дональде Трампе, приведет к международному признанию правительства Афганистана. Об этом заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин.

"Мы хотим нормальных отношений с Америкой и хотим их с остальными странами", – отметил он в беседе с РИА Новости.

Тем временем в России "Талибан" планируют в скором времени исключить из списка террористических организаций. Владимир Путин до этого назвал талибов в некотором роде союзником РФ в борьбе с терроризмом. Глава страны также отметил, что Москва неоднократно получала сигналы со стороны движения, что они готовы работать с РФ в этой сфере.