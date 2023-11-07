Премьер Португалии подал в отставку на фоне коррупционного расследования – СМИ

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Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал прошение о своей отставке президенту республики на фоне коррупционного расследования. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на телекомпанию SIC.

До этого агентство EFE сообщило, что местная полиция проводит обыски в официальной резиденции Кошты. Кроме того, полицейские обыскивают еще около 40 объектов, включая португальские министерства окружающей среды и инфраструктуры.

Также, по данным местных СМИ, правоохранительными органами задержан глава администрации премьера – Витор Эшкариа, а также мэр города Синиш. Всего в рамках дела задержали пять человек.

Причиной расследования является дело о предположительных нарушениях правительства страны в сфере проектов по разведке и добыче лития на севере республики, а также касаемо постройки водородного завода.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что ее дипломатический советник Франческо Мария Тало подал в отставку после ее беседы с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которых она приняла за представителей одной из стран Африки.

Пранкеры опубликовали свой разговор с политиком 1 ноября. В беседе Мелони сказала, что европейские государства уже устали от ситуации с Украиной и хотят найти выход, приемлемый для обеих сторон и не нарушающий международное право.

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