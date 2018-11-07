Президент Молдавии Додон выступит в Госдуме

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Президент Молдавии Игорь Додон выступит на пленарном заседании Госдумы 21 ноября, сообщает РИА Новости.

Как уточнил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, выступление Додона запланировано на 12 часов.

До этого состоится двусторонняя встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Ранее Россия согласилась расширить экспорт продукции из Молдавии на российский рынок и снять с 1 января будущего года таможенные пошлины на экспорт молдавской плодоовощной продукции, консервов и вина.

Договоренности были достигнуты на встрече Владимира Путина и его молдавского коллеги.