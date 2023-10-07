Вывод войск Франции из Нигера начнется 9 октября

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Франция начнет процесс вывода своих войск из Нигера в понедельник, 9 октября. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al Jazeera.

Согласно данным источников, командование французскими вооруженными силами определило, что воинский контингент будет временно размещен в соседнем Чаде, где располагается штаб войск Франции в Сахеле.

Порядок вывода войск был согласован с мятежниками, уточняет телеканал.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Ответственность за него взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Впоследствии он назвал себя новым главой государства.

После этого Нигеру стала угрожать интервенция со стороны соседних стран. Мятежники призвали мировое сообщество не вмешиваться во внутренние дела страны. В сентябре лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо создали альянс для формирования коллективной обороны.

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