В Совфеде оценили решение Польши оштрафовать "Газпром"

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Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение Польши оштрафовать "Газпром" и сотрудничающие с ним по строительству "Северного потока – 2" компании.

Как сообщает RT, Джабаров выразил недоумение в связи с тем, что причина штрафных санкций заключается в газопроводе, который еще не достроен. Также сенатор удивился, каким интересам Польши помешало строительство "Северного потока – 2".

"Мы будем категорически противиться", – заявил Джабаров.

Он добавил, что проект будет реализован до конца, несмотря на такие решения. Джабаров напомнил, что в его завершении заинтересована как Россия, так и Германия.

"Что уже только не было придумано... чтобы ввести санкции против "Северного потока – 2". "Северный поток – 2" будет, и я в этом уверен", – отметил сенатор.

Ранее такое решение было принято польским управлением по охране конкуренции и потребителей. "Газпром" был оштрафован на 7,6 миллиарда долларов, остальные компании, участвующие в строительства газопровода, – по 100 миллионов долларов.

Данное решение также прокомментировал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он отметил, что такие действия были ожидаемы. Также он подчеркнул стремление Польши выделиться в качестве "представителя интересов США на европейском политическом поле".