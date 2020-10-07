В Госдуме оценили решение Польши оштрафовать "Газпром"

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал решение польского управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовать "Газпром", а также пять европейских компаний, которые сотрудничают с ним по строительству "Северного потока – 2". Об этом сообщает RT.
"В Европе есть те силы, которые в силу своей близости к США и желания продолжать укреплять сотрудничество с Вашингтоном готовы выполнять роль представителя интересов США на европейском политическом поле. И в этом смысле польские господа очень выделяются", – сказал Новиков.
По его словам, это решение оштрафовать компании, причастные к строительству газопровода, является ожидаемым.
"Вплоть до того, как газопровод будет введен в строй, попытки сорвать его строительство будут продолжаться. И даже когда он заработает, желание ограничить перекачку газа любыми способами останется", – добавил депутат.
Ранее стало известно, что в общей сложности на пять компаний был наложен штраф в размере 100 миллионов долларов. "Газпром" был оштрафован на 7,6 миллиарда долларов.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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