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01:18

Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве – СМИ

политика

01:18

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Фото: Страна.ua

Водитель такси не захотел подвозить экс-президента Украины Петра Порошенко после митинга против "формулы Штайнмайера". Об этом передает издание "Страна.ua".

На сайте была опубликована видеозапись. На ней видно, как Порошенко открывает дверь автомобиля такси и о чем-то беседует с водителем. Вокруг машины находятся обычные прохожие, которые слышат отказ таксиста в предоставлении услуги бывшему президенту Украины.

После этого Порошенко все равно пытается сесть в салон автомобиля, при этом общаясь с водителем. Затем экс-лидер окончательно прекращает попытки договориться, вылезает из машины и уходит.

Отмечается, что на видеоролике присутствует супруга Порошенко Марина.

В воскресенье около 10 тысяч противников "формулы Штайнмайера" собрались на главной площади украинской столицы. Появился на митинге и Петр Порошенко.

Ранее Владимир Путин заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался президент Украины Владимир Зеленский. Российский лидер предложил журналистам взять интервью у самого украинского президента.

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