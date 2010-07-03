Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве – СМИ

Фото: Страна.ua

Водитель такси не захотел подвозить экс-президента Украины Петра Порошенко после митинга против "формулы Штайнмайера". Об этом передает издание "Страна.ua".

На сайте была опубликована видеозапись. На ней видно, как Порошенко открывает дверь автомобиля такси и о чем-то беседует с водителем. Вокруг машины находятся обычные прохожие, которые слышат отказ таксиста в предоставлении услуги бывшему президенту Украины.

После этого Порошенко все равно пытается сесть в салон автомобиля, при этом общаясь с водителем. Затем экс-лидер окончательно прекращает попытки договориться, вылезает из машины и уходит.

Отмечается, что на видеоролике присутствует супруга Порошенко Марина.

В воскресенье около 10 тысяч противников "формулы Штайнмайера" собрались на главной площади украинской столицы. Появился на митинге и Петр Порошенко.

Ранее Владимир Путин заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался президент Украины Владимир Зеленский. Российский лидер предложил журналистам взять интервью у самого украинского президента.