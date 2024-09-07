Пленный солдат ВСУ сообщил, что "Ахмат" разбил две украинские группы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Бойцы спецназа "Ахмат" уничтожили 10 украинских военных и разбили две группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказал один из пленных военных 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко в беседе с ТАСС.

"14 августа вечером нам сказали, что надо зайти на ферму 15 августа утром, посмотреть здания, посмотреть, чтобы никого не было. Мы поехали теми же двумя группами. Только спешились, только зашли на территорию фермы, там стали обстреливать со всех сторон", – рассказал он.

Двое погибли сразу, еще четверо пошли к ним в виде подкрепления, но не дошли. В обе группы входили 12 человек, из которых удалось спастись и сдаться в плен лишь двоим. По признанию пленного разведчика ВСУ, при них были экшен-камеры. На одном из видео видно, как пленный грузит в грузовики и бьет прикладом российских военных и мирное население. Видео, по словам Панченко, было снято в Суджанском районе.

Бои с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении составили до 10 400 солдат и 81 танк.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у российской армии хватит сил и средств, чтобы выдавить ВСУ из региона.