Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, как западные посольства вербуют россиян при приеме на работу. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Захарова обратила внимание на некоторые аспекты при приеме на работу в иностранные посольства. По ее словам, на Западе имеются целые программы по мягкой вербовке.
В частности, прием на работу в посольство США связан с получением гражданства и вида на жительство.
"Было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского – в гражданина той страны, чье посольство нанимает его на работу", – заявила представитель МИД.
Захарова отметила, что граждане РФ после начала карьеры в западных посольствах продолжали свою работу на правительства этих стран.
"По целому ряду направлений в целом ряде посольств работа в качестве нанятого персонала напрямую увязывалась с получением либо вида на жительство, либо гражданства", – подытожила представитель МИД.
Ранее Захарова рассказала, что сотрудник посольства США попался на краже стрелочного указателя.
Инцидент произошел на железнодорожной станции Осташков в Тверской области. Украв стрелку, мужчина убрал ее в багажник своего автомобиля. Захарова подчеркнула, что номера на автомобиле были красного цвета.
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