В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Зеленского

07 сентября, 23:23
07 сентября, 23:23
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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский 7 сентября провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны, сообщили в пресс-службе президента РФ.
В ходе разговора лидеры дали "позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц". Как уточнили в Кремле, Путин и Зеленский сделали акцент на гуманитарном аспекте этого события, отметив его значимость "для нормализации и оздоровления двусторонних отношений".
Кроме того, собеседники "подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня" и обменялись мнениями о перспективах организации саммита "нормандской четверки". Оба президента согласились с тем, что необходима "всесторонняя подготовительная работа", чтобы очередная встреча в "нормандском" формате "была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне".
Путин и Зеленский также условились о дальнейших контактах.
Ранее о телефонном разговоре с Путиным рассказал Зеленский. Он отметил, что Россия и Украина находятся на пути к прекращению конфликта. Украинский лидер также добавил, что стороны договорились о совместной работе в течение месяца.
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