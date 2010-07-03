В Германии рассказали о последствиях ответных российских санкций

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Глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг призвал власти Германии нормализовать отношения с Россией.

"Самое важное – поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений. Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе минских соглашений", – заявил политик в интервью газете Rheinische Post.

Он уточнил, что у восточной Германии с Россией более тесные связи, чем у западной части страны.

"Санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно в области сельского хозяйства", – заключил политик.

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel. "Согласно последним опросам, 54% жителей Западной Германии хотели бы вновь сблизиться с Россией, среди жителей Восточной Германии таких 72%", – приводит данные социологов автор материала. В статье также отмечается, что политику Запада в отношении России считают неверной такое же большое количество людей.

Ранее Владимир Путин заявил, что шансы на сближение России с Евросоюзом всегда есть, но многое зависит от европейских партнеров. Президент подчеркнул, что не видит непреодолимых препятствий на пути восстановления отношений между РФ и ЕС.

27 июня Совет Европейского союза заявил о продлении санкций против России еще на полгода – до 31 января 2020 года. Ранее ЕС официально продлил экономические санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Эти регионы вошли в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года.

Москва отвечает ЕС зеркально. В августе 2014 года оказался запрещен импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

