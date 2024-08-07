Захарова назвала "политической заказухой" обвинение Бурцевой в госизмене

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Обвинение журналистки Светланы Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, в госизмене властями Эстонии является очередной "политической заказухой", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По мнению дипломата, эстонские власти пытаются создать антироссийский информационный фон, чтобы запугивать тех, кто работает в этой сфере.

Бурцеву арестовали 1 марта. Такое решение принял Харьюский уездный суд по ходатайству прокуратуры. Просьба адвоката об освобождении журналистки была отклонена.

Обвинения в госизмене и нарушении международных санкций ей предъявили 6 августа. Тогда же было решено, что рассмотрение дела по существу начнется с 1 ноября.

