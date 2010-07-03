Тбилиси игнорирует преступление Саакашвили 2008 года – политолог

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Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил, что новые власти Грузии спустя продолжительное время так и не приступили к расследованию преступления экс-президента страны Михаила Саакашвили, передает ИА "НСН".

"Налицо то, что новые власти палец о палец не ударили, чтобы обеспечить объективное и глубокое расследование той военно-политической авантюры, кровавого преступления, которое совершил Саакашвили ровно 11 лет тому назад, когда бомбил Цхинвали с мирным населением и российскими миротворцами, было много жертв. Это преступление неизбежно вызвало катастрофу, и мы имеем то, что имеем", – заявил Мамрадзе.

По его словам, вопрос возвращения беженцев в страну все еще является актуальным и болезненным. Он уточнил, что большинство из них были вынуждены покинуть страну, оставаясь без собственного дома.

"И вот тут большая проблема: куда возвращаться им? Где те дома и квартиры, которые когда-то принадлежали им? Часть вообще была сожжена", – отметил Мамрадзе.

В июне Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире. Конфликт случился после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей с больными детьми. На что Саакашвили рекомендовал ему и другим депутатам пожертвовать деньги на лечение детям.

В ответ Ляшко поинтересовался у Саакашвили, не хочет ли он вернуться в Грузию, где на него заведены уголовные дела.

Грузию Саакашвили покинул в 2013 году, там против него было возбуждено несколько уголовных дел. В 2015 году он пришел в украинскую политику. Бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области.

В конце 2016 года Саакашвили лишился этой должности. А в 2017 году политик был лишен гражданства Украины, когда находился в Польше.

