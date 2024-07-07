ТАСС: правоохранители могут возбудить новое дело на одного из братьев Ащеуловых

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Еще одно уголовное дело может быть возбуждено в отношении осужденного за госизмену и терроризм Иоанна Ащеулова – старшего из сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Поводом для возбуждения дела послужила речь Иоанна в его последнем слове на заседании суда, в которой он жестко осудил российскую армию и власти страны. Так, на него могут завести уголовное дело за дискредитацию ВС РФ.

Троим сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова – Иоанну, Алексею и Тимофею – предъявили обвинение по статьям "Государственная измена", "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

По данным обвинительного заключения, сыновья священника планировали вступить в легион "Свобода России" (запрещен и признан террористическим в РФ), и участвовать в военных действиях против РФ. Ащеуловых задержали в Курской области при попытке незаконного пересечения границы.

Сыновья священника подтвердили в суде, что хотели уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ. Однако они отказались признать себя виновными в этом.

Суд приговорил Иоанна Ащеулова к лишению свободы на 17 лет и 6 месяцев, а Алексея и Тимофея к 17 годам заключения.