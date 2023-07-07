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Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы, заявил премьер-министр страны Петр Фиала по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что республика продолжит активно помогать Украине во всех областях, включая оборонную. По словам премьера, Прага поставит Киеву авиасимуляторы, чтобы обучение пилотов для F-16 могло проходить прямо на Украине.

Ранее Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Чехии истребителей пятого поколения F-35, а также оборудования и боеприпасов к ним на сумму около 5,62 миллиарда долларов. Сообщается, что Прага запросила у Вашингтона возможность приобрести 24 истребителя данного типа, а также комплектующие и ряд услуг, среди которых логистика, транспорт и обучение.

В США считают, что данная сделка может послужить реализации целей Вашингтона в сфере внешней политики, укрепив оборону союзной страны НАТО.