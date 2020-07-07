Способная достроить "Северный поток – 2" баржа покинула порт в Германии

20:39
Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Трубоукладочная якорная баржа "Фортуна", ранее находившаяся в Германии, покинула порт Мукран. Об этом сообщает РИА Новости.
Судно покинуло логистическую базу проекта строительства газопровода "Северный поток – 2". Здесь хранились трубы.
На данный момент корабль следует на юго-восток.
Якорная баржа "Фортуна" является одним из двух судов, которые могут завершить строительство трубопровода. Второй кандидат – трубоукладчик "Академик Черский".
Накануне Дания разрешила оператору Nord Stream 2 AG строить "Северный поток – 2" в своих водах. Согласно новому документу, приступить к работе могут как суда с динамическим позиционированием, так и с якорным.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости завершить строительство трубопровода. По ее словам, санкции со стороны США расходятся с пониманием вопросов права в Германии. Она также отметила, что роль Украины в качестве транзитера газа должна сохраниться.
В конце июня девять американских конгрессменов подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока – 2" с более мягкими ограничениями. Положения нового документа отличаются от тех требований, которые были сформированы в начале месяца.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены после того, как США ввели ряд санкций против судов-трубоукладчиков.
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