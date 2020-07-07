С-400 испытали в Турции на американских самолетах

18:49
Фото: ТАСС/MAXIM SHIPENKOV/EPA
В Турции начались испытания зенитных ракетных комплексов С-400, сообщает Fighter Jets World.
Они проводятся на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары. Турецкие военные определяют боеспособность комплексов против американских истребителей F-4 и F-16. Они будут летать на малых и больших высотах.
Испытания завершатся 26 ноября. Турция начала их проведение, проигнорировав предупреждения США о введении санкций в случае тестирования C-400.
8 мая Турция частично ввела в эксплуатацию комплексы С-400. Российская сторона продолжит заниматься техобслуживанием и поддержкой оборудования, однако желаемым доступом она обладать не будет.
В США критически относятся к приобретению Турцией российских зенитно-ракетных систем. В частности, 26 ноября 2019 года член американского Сената отметил, что покупкой С-400 президент страны Реджеп Тайип Эрдоган проявляет неуважение к США и НАТО.
В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что приобретение комплексов у России является вынужденной мерой, поскольку США и Франция отказались продавать Анкаре системы ПВО.
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