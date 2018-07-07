Минобороны Италии отказалось от дальнейшей закупки истребителей F-35

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Италия откажется от дальнейшей закупки истребителей F-35, который она производит совместно со своими союзниками по НАТО. Такое заявление сделала министр обороны страны Элизабетта Трента.

"Исходя из анализа, который мы производим, сократить стоит дороже, чем сохранить. Мы больше не будем закупать F35", – сказала она в эфире телеканала La7.

Трента отметила, что ситуация с F-35 связана не только с технологиями, что и занятостью рабочей силы, поэтому необходима оценка стоимости сокращения или сохранения их производства.

По данным итальянских СМИ, в ВВС Италии уже поступили 10 машин. Долгосрочная программа производства и закупки истребителей предполагает 90 самолетов. При этом восемь из них уже были заказаны в апреле

Трента признала, что правительство страны подвергалось критике из-за этой программы, поэтому нынешние власти Италии в первую очередь постараются соблюсти национальные интересы.

Ранее сенат США принял свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35, а также запрет передачи Анкаре права на истребители.