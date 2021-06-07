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Политика

18:17

В Киеве сообщили, когда состоится разговор Зеленского и Байдена

политика

Фото: AP Photo/Pool via AP/Sergiy Dolzhenko

В понедельник, 7 июня, состоится телефонный разговор между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Об этом рассказал советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", – приводит слова Подоляка "РБК-Украина".

Он уточнил, что в первую очередь будут обсуждаться вопросы, касающиеся восточной границы Украины, а также целый спектр российско-украинских отношений.

Ранее стало известно о готовности Зеленского встретиться с Байденом перед саммитом Россия – США в Женеве. В то же время администрация президента США передумала проводить эту встречу до американо-российских переговоров.

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