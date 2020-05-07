Кремль ответил на вопрос о подписании Путиным указа о выходе РФ из самоизоляции

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В Кремле рассказали о возможности подписания Владимиром Путиным указа о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, передает РИА Новости.

"Еще пять дней до окончания ранее объявленного срока", – ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли глава государства подписывать указ о постепенном снятии ограничений, связанных с режимом самоизоляции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила делать это в три этапа. На первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на воздухе. Предусмотрена работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.

Второй этап предполагает прогулки с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, начало работы образовательных организаций. На третьем откроются парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Станут доступны гостиницы и предприятия общепита без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей.

В Москве ограничения продлены до 31 мая. Первый этап ослабления стартует 12 мая: могут начать работать предприятия промышленности и строительства. Мэр города предупредил, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут ввести снова.

Вводится обязательный масочный режим. В общественном транспорте нужно носить маски и перчатки, водителей и пассажиров такси тоже обяжут носить их, за нарушение грозит штраф.

В России выявлено 177 160 заболевших COVID-19, вылечились 23 803, скончались 1 625. В столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19, выздоровели 9 227 пациентов, умерли 905.