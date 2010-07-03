Эксперт оценил уголовное дело против спикера Верховной рады

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Политолог Иван Мезюхо оценил решение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия. Парубия подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств.

"У НАБУ сложные отношения с уходящей украинской властью, частью которой является спикер украинского парламента Андрей Парубий. Я полагаю, что возбуждение дела – это некая демонстрация лояльности этой структуры следующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Я полагаю, что НАБУ попытается выстроить деловые отношения с избранным президентом Украины", – сказал Мезюхо в комментарии RT.

Пока непонятно отношение Зеленского к этой структуре, добавил политолог. Бюро создавалось для борьбы с коррупцией, но по факту эта структура не оправдала общественных надежд, которые на нее были возложены. Сейчас пока не известно отношение Зеленского к этой структуре и его команде.

Ранее сообщалось, что Парубий стал фигурантом уголовного дела о нецелевом расходовании бюджетных средств. Дело возбуждено по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом". Подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы.

