Лавров объяснил фразу "ждать осталось недолго" об отношениях с США

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу объяснил значение фразы "ждать осталось недолго" об отношениях России и США. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Имел в виду, что все равно правда восторжествует, в этом нет никаких сомнений", – сказал министр, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Он уточнил, что слово "недолго" может значить совершенно разные промежутки времени, однако в историческом контексте это будет действительно достаточно скоро.

На днях Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны, однако отношения между странами необходимо поддерживать. Он также выразил надежду на то, что у Белого дома "проснется разум" и тот решится на диалог, и добавил, что ждать осталось недолго.



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