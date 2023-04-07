ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская авиация нанесла удар по пункту одесской морской охраны, которую перебросили в Херсонскую область. Об этом заявил глава пресс-центра группировки "Днепр" Андрей Рулев.

По словам Рулева, оперативно-тактическая авиация ВС России поразила временный пункт дислокации одесского отряда морской охраны неподалеку от населенного пункта Велетенское.

"Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек", – приводит его слова РИА Новости.

Он также сообщил, что артиллеристы группировки "Днепр" в контрбатарейной борьбе поразили два кочующих минометных расчета ВСУ близ населенных пунктов Береговое и Никольское.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские силы заняли железнодорожную станцию в Артемовске. Он сообщил, что действия российских бойцов заставили противника хаотично отступить на слабо подготовленные рубежи и заявил, что Вооруженные силы Украины в Артемовске могли потерять 15–20 тысяч человек.

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