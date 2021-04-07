Госдеп США призвал Россию вернуться к соблюдению Договора по открытому небу

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Госдепартамент Соединенных Штатов пока не принял окончательного решения о возобновлении участия в Договоре по открытому небу, поскольку Россия продолжает его несоблюдение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Он отметил, что в настоящее время власти США изучают вопросы, связанные с договором, и проводят консультации с союзниками.
"Продолжающееся несоблюдение договора Россией – это один из факторов, имеющих отношение (к решению). По мере того как этот процесс продолжается, мы призываем Россию предпринять шаги по возвращению к соблюдению договора", – заявили в Госдепе.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение вступило в силу в 2002 году.
В ноябре 2020 года США официально объявили о выходе из договора. В администрации страны назвали такой шаг ответом на несоблюдение соглашения со стороны России. Что касается РФ, то об аналогичном решении о расторжении договора стало известно 15 января текущего года.
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