Путин поинтересовался возможностью сокращения нерабочего периода

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин задал вопрос по поводу возможности сокращения нерабочего периода, введенного из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Он попросил мнение участников совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом и мерам по ее профилактике. Путина интересует, насколько правильны в текущей обстановке меры правительства по организации нерабочего периода.
"И в этой связи очень важно услышать ваши мнения, уважаемые друзья, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу", – отметил Путин в эфире телеканала Россия 24.
На совещании глава государства напомнил, что главным в текущей обстановке остается обеспечение здоровья и безопасности граждан. Он подчеркнул, что меры, которые предпринимаются для борьбы с угрозой распространения COVID-19, должны соответствовать нынешней ситуации.
Путин заявил, что развитие пандемии отслеживается тщательным образом. Он отметил, что пик коронавируса еще не пройден, передают "Дни.ру".
За последние сутки в России зарегистрировали 1154 новых случая заражения COVID-19. Всего на территории РФ обнаружили 7497 человек, которые подхватили инфекцию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: