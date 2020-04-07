Путин поинтересовался возможностью сокращения нерабочего периода

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Президент России Владимир Путин задал вопрос по поводу возможности сокращения нерабочего периода, введенного из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Он попросил мнение участников совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусом и мерам по ее профилактике. Путина интересует, насколько правильны в текущей обстановке меры правительства по организации нерабочего периода.

"И в этой связи очень важно услышать ваши мнения, уважаемые друзья, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу", – отметил Путин в эфире телеканала Россия 24.

На совещании глава государства напомнил, что главным в текущей обстановке остается обеспечение здоровья и безопасности граждан. Он подчеркнул, что меры, которые предпринимаются для борьбы с угрозой распространения COVID-19, должны соответствовать нынешней ситуации.

Путин заявил, что развитие пандемии отслеживается тщательным образом. Он отметил, что пик коронавируса еще не пройден, передают "Дни.ру".

За последние сутки в России зарегистрировали 1154 новых случая заражения COVID-19. Всего на территории РФ обнаружили 7497 человек, которые подхватили инфекцию.