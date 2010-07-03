Эксперт назвал провокацией требование возбудить дело против Зеленского

Требование вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале "Слуга народа" является провокацией. Такую точку зрения в беседе с RT высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Это явно фейковое обвинение хотя бы потому, что актерские сюжеты никакого отношения к президентской кампании не имеют", – указал Брутер.
По мнению эксперта, подобные заявления являются провокацией, цель которой сбить Зеленского с его предвыборной кампании, либо же сорвать дебаты на стадионе.
Ранее Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении Зеленского. Она указала, что высказывания его героя в сериале "Слуга народа" оскорбляют людей с инвалидностью.
4 апреля вице-спикер Верховной рады опубликовала фейковую информацию о Зеленском. Она указала, что права на ролик, в котором он принимает вызов на дебаты с Порошенко, якобы принадлежат российской компании.
Позднее Геращенко удалила запись и призналась, что разместила ложную информацию.
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