15:37Политика
Польша поставит Украине оставшиеся 10 танков Leopard 2 до конца недели
Фото: AP Photo/Michal Dyjuk
Польша до конца текущей недели отправит Украине оставшиеся 10 танков Leopard 2 из 14 обещанных. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.
"Из 14 польских танков 4 уже на Украине, очередные 10 еще на этой неделе попадут на Украину", – приводит его слова ТАСС.
Официальное заявление о поставках Киеву первых четырех бронированных машин Блащак сделал 24 февраля. Тогда же глава польского Минобороны пообещал продолжить развитие военного потенциала Украины.
Позже танки Leopard были замечены около Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). При этом советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что делать из этого сенсации не стоит: машины являются для российской армии такой же бронецелью, как и остальная техника.
В Германии заявили, что только 30% танков Leopard технически исправны
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!