Польша поставит Украине оставшиеся 10 танков Leopard 2 до конца недели

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Польша до конца текущей недели отправит Украине оставшиеся 10 танков Leopard 2 из 14 обещанных. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Из 14 польских танков 4 уже на Украине, очередные 10 еще на этой неделе попадут на Украину", – приводит его слова ТАСС.

Официальное заявление о поставках Киеву первых четырех бронированных машин Блащак сделал 24 февраля. Тогда же глава польского Минобороны пообещал продолжить развитие военного потенциала Украины.

Позже танки Leopard были замечены около Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). При этом советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что делать из этого сенсации не стоит: машины являются для российской армии такой же бронецелью, как и остальная техника.



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