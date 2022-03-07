Стартовал третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии

Фото: телеграм-канал "Russia in Belarus"

Делегации РФ и Украины начали третий раунд переговоров в Беловежской Пуще. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства РФ в Белоруссии.

"Только что стартовал третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси", – говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее сообщалось, что делегация РФ примет участие в переговорах в прежнем составе.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 28 февраля. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны выявили точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Второй раз представители России и Украины встретились 3 марта в Беловежской пуще. Стороны договорились о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.