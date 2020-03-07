В МИД обвинили НАТО в создании "ударного кулака" у границы РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что за рубежом не скрывают, что "потенциальным противником" в рамках маневров Defender Europe – 2020 будет Россия. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве оценили слова министра обороны США Марка Эспера, который назвал целью Defender Europe – 2020 желание послать России некий сигнал, чтобы она изменила "плохое поведение".

"В чем оно заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы. Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО", – говорится в ответе официального представителя МИД Марии Захаровой на вопрос СМИ.

Она также назвала примечательным решение провести эти учения тогда, когда Россия будет праздновать 75-летие Победы в ВОВ.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Штаты защитником Европы от России. По словам президента, Североатлантический альянс (НАТО) получает преимущество именно за счет Америки. При этом он обратил внимание на то, что некоторые страны уклоняются от соответствующих выплат в бюджет союза.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа больше не может рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО. Текущее положение он назвал "смертью мозга НАТО". Сейчас европейские страны стоят "на краю пропасти", заключил французский лидер.