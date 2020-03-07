В Крыму заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на полуостров и не гарантируют безопасность поставок. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут", – цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что не доверяет украинским властям, напомнив, что они нанесли колоссальные убытки. Он также не исключил, что они будут "травить какими-то химикатами".

Константинов напомнил, что в Крыму есть своя программа по обеспечению водой.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает за возобновление подачи водоснабжения в Крым. Он заявил, что полуостров является частью Украины, а потому перекрывать воду там не будут.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал идею нового премьер-министра. Он счел подобное заявление здравым. Несмотря на это, Цеков выразил уверенность в том, что украинский премьер возьмет свои слова назад, а потому рассчитывать на восстановление водоснабжения в Крыму не стоит.

Также Цеков добавил, что вода со временем будет поступать на полуостров по Северо-Крымскому каналу, однако это произойдет не при нынешнем премьере.