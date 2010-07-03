Постпред Британии в ООН сравнила РФ со сторонниками "плоской Земли"

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс назвала отсталой российскую науку. Таким образом она высказалась о результатах нового доклада ОЗХО по применению химического оружия в сирийской Думе.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ранее опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года. В нем утверждается, что при "атаке" использовался хлор.
Пирс указала, что доклад о Думе сделан "уважаемыми международными экспертами с помощью большого количества техники". МИД России в свою очередь заявил, что он выгораживает террористов.
"Это еще один пример российской науки уровня "плоская Земля", — сказала Пирс перед слушаниями Совбеза ООН по применению химоружия в Сирии. Дипломат считает, что РФ "не уделяет внимания иностранцам и их опыту".
"Было бы намного лучше, если бы русские направили свою энергию на расследование того, почему сирийский режим использовал хлор против собственного населения", — приводит слова Пирс РИА Новости.
Ранее продюсер британской вещательной корпорации "Би-би-си" подтвердил, что съемки сцены в госпитале после якобы химической атаки в Думе были постановочными.
14 апреля 2018 года в ответ на "химатаку" коалиция США без санкции Совбеза ООН нанесла массированный удар по Сирии. По информации Минобороны РФ, республиканским ПВО удалось сбить 71 из 103 крылатых ракет.
Сторонники теории "плоской Земли" уверены, что планета – это диск, в центре которого находится Северный полюс. Они считают, что континенты расположены вокруг него, а Южного полюса не существует.
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